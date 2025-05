Il TG di Sport.it del 7 maggio 2025

Dal calcio al tennis e la Formula 1: ecco le notizie sportive più importanti di oggi!

L’Inter supera il Barcellona in una partita che passerà alla storia, ma fa discutere l’arbitraggio di Marciniak.



In casa Milan, invece, c’é ansia per l’infortunio di Fofana mentre si avvicina la finale di coppa Italia contro il Bologna.



Nel mondo del tennis, tiene banco il ritorno in campo a Roma di Jannik Sinner dopo 3 mesi di sospensione. Accoglienza da superstar per lui, mentre si aspetta il suo esordio al foro italico.



Aria di rivoluzione in Formula 1, con un cambio importante in casa Alpine; all-in della scuderia francese su Briatore, nominato Team principal.