Il TG di Sport.it del 4 settembre 2025

Calcio, tennis e pallavolo. Ecco le più importanti notizie sportive di oggi:
In casa Juventus, i rinforzi Openda e Zhegrova completano un attacco da sogno, degno di competere per lo scudetto.
La Nazionale, intanto, perde Gianluca Scamacca a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro per le sfide contro l’Estonia e Israele.
Antonio Cassano critica aspramente la campagna acquisti dell’Inter, piena di incongruenze e limitazioni.
Nel mondo del tennis, Sinner stravince nel derby contro Lorenzo Musetti e raggiunge le semifinali degli US Open.
Chiudiamo con la pallavolo e la Nazionale femminile che conquista la finale del campionato mondiale.