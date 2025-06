Il TG di Sport.it del 4 giugno 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per la MotoGP. Ecco le notizie di oggi:

In casa Inter, Inzaghi lascia la panchina dopo quattro anni e 6 trofei ed è pronto ad iniziare la sua avventura all’Al Hilal. Fabregas in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri per l’anno prossimo.

Restando a Milano, sponda Milan, i rossoneri sono pronti a chiudere il colpo Modric. Per lui contratto annuale con opzione di rinnovo.

Passiamo alla MotoGP, dove Pecco Bagnaia affronta un momento difficile, trovandosi a 72 punti dalla testa della classifica mondiale e faticando a trovare il feeling con la sua Ducati. Possibili cambi di scuderia in futuro?

Chiudiamo con la Formula 1 e con l’avventura di Hamilton in Ferrari che fin qui non ha portato i risultati desiderati.