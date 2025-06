Inter, caccia al dopo-Inzaghi: Fabregas in pole, ma c’è un ostacolo piuttosto grande

La panchina dell’Inter è ufficialmente vacante. Simone Inzaghi ha comunicato l’addio alla società per accettare la ricchissima proposta dell’Al Hilal, mettendo fine a un ciclo durato quattro anni e coronato da sei trofei. Una separazione che va gestita in tempi strettissimi: il Mondiale per Club è alle porte e i nerazzurri partiranno per gli Stati Uniti mercoledì prossimo, con l’obiettivo di avere già un allenatore in panchina.

🚨⚫️🔵 Inter have asked Como for permission to open talks with Cesc Fabregas today.



No direct contact with Cesc yet as timing and final decision depends on Como, with Inter now ready to present their project to Fabregas. pic.twitter.com/TgD9GYCLzV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025

Fabregas, prima scelta per la panchina ma c’è un ostacolo piuttoso grande

Il primo nome in cima alla lista di Marotta e Ausilio è quello di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, attualmente legato al Como con un contratto fino al 2028, ha già avuto un primo contatto con l’Inter nella serata di martedì. Le sensazioni sono positive: Fabregas è affascinato dal progetto nerazzurro e ha sempre manifestato grande stima per l’Inter inzaghiana. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui con l’obiettivo di chiudere entro il weekend.

Oltre all’accordo con l’Inter, c’è però una questione tecnica da risolvere: Fabregas possiede ancora quote azionarie del Como, il che complica l’eventuale trasferimento. Il regolamento impedisce di detenere partecipazioni in club diversi: lo spagnolo dovrà cedere le sue quote prima di sedersi sulla panchina nerazzurra.

Le alternative: Chivu e Vieira in corsa

Se l’affare Fabregas dovesse arenarsi, l’Inter valuta profili interni o legati al passato nerazzurro. Christian Chivu, oggi al Parma e già tecnico delle giovanili interiste, è tra i più considerati. Sul tavolo anche Patrick Vieira, reduce da un ottimo lavoro col Genoa: i rossoblù vogliono rinnovargli il contratto in fretta per evitare assalti esterni.

Se i tempi per il nuovo allenatore dovessero allungarsi, si fa largo l’ipotesi Stefano Vecchi. L’attuale tecnico della neonata Inter U23 potrebbe guidare la prima squadra al Mondiale per Club, almeno come traghettatore.

COMO, ITALY – MAY 10: Cesc Fabregas of Como looks during the Serie A match between Como and Cagliari at Stadio G. Sinigaglia on May 10, 2025 in Como, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

De Zerbi si sfila, niente da fare per Simeone e Mourinho

Tra i nomi accostati all’Inter in queste ore c’è anche quello di Roberto De Zerbi, che però ha confermato di voler restare all’Olympique Marsiglia. Scartate anche le ipotesi Diego Simeone (contratto faraonico con l’Atletico), José Mourinho (appena firmato col Fenerbahce) e Roberto Mancini, ancora senza panchina ma lontano da un ritorno a Milano.

De Rossi nome caldo per il dopo-Fabregas a Como

Nel frattempo, il Como si tutela e guarda avanti. Tra i nomi valutati per un’eventuale successione di Fabregas c’è Daniele De Rossi, avvistato martedì a Milano. L’ex tecnico della Roma rappresenta un profilo interessante per il club lariano, in cerca di continuità tecnica in caso di addio del proprio allenatore.

