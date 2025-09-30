Il TG di Sport.it del 30 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 30 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e dalla crisi del Torino: la panchina di Baroni è a rischio, i possibili sostituti. Ancora calcio, ma andiamo a Milano dove il consiglio comunale ha approvato la vendita del “Meazza” a Inter e Milan che costruiranno un nuovo stadio. Quindi il tennis e Alcaraz, con il trionfo al torneo ATP 500 di Tokyo, e Sinner che vince la battaglia con de Minaur e vola in finale a Pechino.