Torino sconfitto a Parma, Baroni in bilico: prime voci sul possibile sostituto in panchina

Il Torino crolla al Tardini nel posticipo della quinta giornata di Serie A, lasciando i tre punti a un Parma che inseguiva la prima vittoria stagionale e che ora sorpassa i granata in classifica. La serata che regala entusiasmo ai gialloblù apre invece scenari sempre più incerti sulla panchina di Marco Baroni, finito al centro delle critiche per un avvio di stagione disastroso.

Primi nomi per il dopo-Baroni

Il silenzio della dirigenza granata dopo la sconfitta, con Urbano Cairo presente allo stadio ma senza incontrare l’allenatore, alimenta i dubbi sul futuro. Secondo La Stampa, sarebbero già partiti i primi sondaggi: secondo il quotidiano torinese in pole ci sarebbe Raffaele Palladino, già sondato in estate, mentre l’alternativa porta al possibile ritorno di Paolo Vanoli.

Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, la pista Palladino è concreta: bisogna tuttavia vedere se l’ambizioso ex allenatore di Monza e Fiorentina sia disposto a calarsi in una situazione di estremma difficoltà, con una squadra nel completo caos tecnico e col morale da risollevare. Il ritorno di Vanoli ci pare alquanto improbabile, visto che fu scaricatp proprio dal duo Vagnati-Cairo che scelsero Baroni per la nuova stagione.

Altri rumor che abbiamo raccolto portano a Marco Giampaolo: il tecnico di Giulianova, protagonista della salvezza del Lecce nell’ultima stagione ma poi scaricato dai salentini, potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare una stagione partita male, proprio come accaduto a Lecce dove ha sostituito Gotti. Peraltro, per Giampaolo sarebbe un ritorno in granata dopo la sfortunata stagione 2020-21.

La situazione è resa ancor più grave dal dato che vede il Torino con il peggior attacco e la peggior difesa del campionato. Il prossimo impegno, sabato contro la Lazio all’Olimpico, potrebbe diventare un crocevia decisivo prima della sosta.

Numeri impietosi

La crisi granata è fotografata dai numeri: il Torino ha subito 10 gol in 5 giornate, peggior difesa del torneo insieme al Lecce. Ancora più preoccupante il dato offensivo: appena 2 reti realizzate, dato che in Europa accomuna i granata a club in difficoltà come Genoa, Verona, Oviedo e Amburgo.

Le parole di Baroni

Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Parma, Baroni ha difeso la prestazione della squadra:

“La squadra ha fatto una partita importante sotto tutti gli aspetti. Il Parma ha faticato tanto. Noi abbiamo creato tante occasioni, loro solo due tiri. Una sconfitta che brucia, ma questa è la strada. Giocare con questa energia e questo vigore. Una prestazione convincente. Siamo penalizzati dal risultato, ma mettendo quel pezzettino di attenzione in più possiamo farcela”.

Il tecnico resta dunque fiducioso, ma il campo e i risultati, al momento, raccontano un quadro ben diverso.

