La Lazio nell’emergenza si esalta: espugna Marassi rifilando tre reti al Genoa

La Lazio rialza la testa dopo la sconfitta nel derby e conquista tre punti pesanti al “Ferraris”, battendo il Genoa con un netto 3-0. Una prestazione convincente per la squadra di Maurizio Sarri, capace di reagire alle difficoltà e di esaltarsi nell’emergenza grazie ai gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.

La sbloccano Cancellieri e Castellanos

La partita si apre subito in discesa per i biancocelesti: al 5’ Castellanos trova l’imbucata perfetta per Cancellieri, che accelera sulla destra e batte Leali con un destro a giro. Lo stesso Cancellieri e Castellanos sfiorano il raddoppio, ma il portiere rossoblù si oppone in entrambe le occasioni.

Il Genoa reagisce al 19’ con Vitinha, il cui tiro a giro finisce alto, e poco dopo con Colombo, che spreca da ottima posizione calciando in curva. Alla mezz’ora la Lazio punisce: Cancellieri ruba palla a Vitinha, innesca l’azione e la sfera arriva a Marusic, bravo a servire Castellanos che di destro firma il 2-0 sul primo palo. L’azione costa però cara al terzino montenegrino, costretto a uscire per infortunio.

Prima dell’intervallo, il Genoa sfiora il gol con Ellertsson e con lo stesso Colombo, ma Provedel salva due volte i suoi con interventi decisivi.

La chiude Zaccagni

Nella ripresa l’arbitro Ayroldi concede inizialmente un rigore al Genoa per un presunto fallo di mano di Romagnoli, ma il VAR lo richiama e la decisione viene annullata. Sul ribaltamento di fronte, la Lazio colpisce ancora: su punizione di Pellegrini, Cancellieri di testa centra il palo, la palla rimane in area e Zaccagni insacca il tap-in del 3-0.

Nel finale i biancocelesti sfiorano anche il poker, ma Cancellieri e Castellanos non riescono a inquadrare la porta. Il risultato non cambia: la Lazio espugna Marassi e ritrova entusiasmo, il Genoa invece deve fare i conti con una sconfitta pesante e qualche rimpianto.

Leggi anche: