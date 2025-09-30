Conte-De Bruyne, caso chiuso: cosa è successo nello spogliatoio del Napoli

Il possibile caso tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne si è chiuso ancora prima di esplodere. Dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, avevano fatto discutere i gesti del centrocampista belga al momento della sostituzione e le successive parole dell’allenatore in conferenza stampa.

La polemica dopo il Milan

De Bruyne, uscendo dal campo, aveva mostrato un atteggiamento di irritazione, che non era passato inosservato. Conte, nel post gara, aveva commentato così: “Mi auguro che lui fosse contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata”. Una frase che aveva lasciato intravedere la possibilità di uno scontro interno.

Il chiarimento nello spogliatoio

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro ha affrontato la questione già nella giornata di ieri. Conte ha parlato davanti a tutta la squadra, ribadendo le regole di comportamento considerate fondamentali e inderogabili. Nessun colloquio privato con De Bruyne, ma un richiamo generale ai principi di disciplina e di rispetto del gruppo.

Antonio Conte coaches Napoli’s Kevin De Bruyne during day 3 of the preseason training camp of SSC Napoli in Dimaro Folgarida, Trento, Italy, on July 19, 2025. (Photo by Ciro De Luca/NurPhoto via Getty Images)

L’unità del gruppo come priorità

Il messaggio è stato chiaro: il bene collettivo viene prima delle esigenze individuali. Dopo il confronto, l’ambiente si è subito ricompattato. Nessun dramma e nessuno strascico: la “polemica De Bruyne” è stata chiusa sul nascere.

Testa alla Champions League

Archiviata la vicenda, il Napoli si è rimesso al lavoro in vista della prossima sfida di Champions League contro lo Sporting CP. La concentrazione torna quindi sul campo, con l’obiettivo di ritrovare subito risultati e serenità.

