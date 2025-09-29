Napoli in lutto, terribile perdita per il giocatore Top

Un dolore profondo colpisce il Napoli e uno dei giocatori più rappresentativi della compagine partenopea. Una notizia tragica arrivata improvvisamente e confermata dallo stesso calciatore, che sui social ha scritto un messaggio toccante e pieno d’affetto che ha commosso tutto il mondo del calcio.

Lukaku, morto il papà a 58 anni: «Grazie per avermi insegnato tutto quello che so, non sarò più lo stesso» https://t.co/7zwpy65Ygm — Mirko Mugnani (@m_mugnani) September 29, 2025

Romelu Lukaku e la sua famiglia: è scomparso a 58 anni Roger Lukaku, ex calciatore e padre di Romelu e Jordan. La notizia, diffusa dai media belgi, è stata confermata dallo stesso attaccante del Napoli, che ha scelto i social per condividere un messaggio commovente, accompagnato da una foto che lo ritrae bambino insieme al padre.

Sul suo profilo Instagram, Romelu ha voluto rendere omaggio al papà con parole cariche di dolore e gratitudine: “Grazie per avermi insegnato tutto quello che conosci. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. Proteggimi e guidami come nessun altro potrebbe fare. La mia vita non sarà più la stessa“. In francese, la lingua parlata in famiglia, ha aggiunto: “Merci pour tout. Roger Menama Lukaku. Vieux Roi. Mon Papa”, accompagnando il messaggio con un cuoricino.

Il calcio scorre nelle vene dei Lukaku: Romelu, oggi protagonista in Serie A, e Jordan, ex Lazio, hanno ereditato la passione del padre. Roger Lukaku è stato un giocatore di rilievo, con 11 presenze nella nazionale della Repubblica Democratica del Congo (all’epoca Zaire) e due partecipazioni alla Coppa d’Africa (1994 e 1996). In Belgio ha collezionato 135 partite e 47 gol tra Metalworkers, Germinal Ekeren, Malines e Ostenda, vivendo anche un’esperienza in Turchia. (continua dopo la foto)

Romelu ha sempre sottolineato l’importanza della famiglia e dei sacrifici dei genitori: “Papà e mamma ci hanno sempre sostenuto e ci hanno insegnato valori fondamentali. Ora il vuoto che sento è enorme“. La foto scelta per ricordare Roger, l’unica rimasta sul profilo Instagram di Romelu, mostra il piccolo Romelu in braccio al padre, simbolo di un affetto e di un legame che va ben oltre il campo da calcio.

La scomparsa di Roger Lukaku lascia un segno profondo nella vita dei suoi figli e nel mondo del calcio, con Romelu che perde la guida del suo “Vecchio Re”, come l’ha chiamato affettuosamente, e con la società e i tifosi che condividono il dolore della famiglia.

