Sinner, attento: questo Alcaraz è inarrestabile, lo spagnolo vince anche a Tokyo

Sinner, attento: Carlos Alcaraz non si ferma più. Il numero uno del mondo si è preso anche il titolo dell’ATP 500 di Tokyo, piegando in finale l’americano Taylor Fritz con un secco 6-4 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita che ha confermato, ancora una volta, la superiorità tecnica e mentale del murciano.

CARLOS ALCARAZ CAMPIONE A TOKYO 🇪🇸



Il n° 1 del mondo vince il titolo in Giappone battendo Taylor Fritz 6-4 6-4 in finale. Si tratta dell'ottavo trionfo in stagione per lo spagnolo che ora volerà a Shanghai 🏆#Tennis #Kinoshitajotennis #Alcaraz pic.twitter.com/mpuNX4W4Ag — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 30, 2025

Mentre Sinner cerca di inserire innovazioni nel suo gioco proprio per essere più efficace negli scontri diretti, il fuoriclasse spagnolo macina successi e sembra aver trovato una continuità che in passato gli ha fatto difetto. Non una buona notizia per Jannik per la rincorsa al numero 1 del ranking, che Alcaraz gli ha sfilato con la vittoria nella finale degli US Open. (continua dopo la foto)

Anche a Tokyo, Carlitos ha mostrato un tennis superiore e difficilmente attaccabile. Nel primo set Fritz ha provato a resistere, salvando palle break nel terzo, quinto e settimo game. Ma al nono, un gratuito di troppo ha spalancato la porta alla fuga di Alcaraz, che non ha tremato al servizio chiudendo 6-4.

Con l’inerzia dalla sua parte, Alcaraz ha accelerato subito nel secondo parziale: break in apertura, conferma del vantaggio e 2-0. Fritz ha tentato di rimanere in scia, ma sul 5-1 lo spagnolo sembrava già con le mani sul trofeo. L’americano ha avuto un sussulto d’orgoglio risalendo fino al 4-5, prima di cedere al primo match point, beffato dall’ennesima palla corta vincente del campione. (continua dopo la foto)

Con il trionfo a Tokyo, Alcaraz tocca quota otto titoli stagionali: Rotterdam, Monte Carlo, Roma, Roland Garros, Queen’s, Cincinnati, Us Open e ora anche il Japan Open. Un percorso impressionante che conferma il ventunenne spagnolo come il dominatore assoluto del circuito, capace di vincere ovunque e contro chiunque. solo Sinner può opporsi a questo Alcaraz, ma non sarà facile.

Leggi anche: