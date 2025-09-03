Il TG di Sport.it del 3 settembre 2025

Dal calcio al basket, passando per il tennis. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:
In casa Milan il caso Gimenez scalda l’ambiente. Pur avendo scelto di restare, il messicano deve dimostrare di meritare un posto tra le fila dei rossoneri.
La Nazionale di Gattuso, intanto, esordirà venerdì contro l’Estonia per continuare a lottare per un posto ai prossimi Mondiali.
Nel mondo del tennis, si preannuncia una semifinale da sogno agli US Open tra Djokovic e Alcaraz, mentre l’Italia vedrà due suoi tennisti, Sinner e Musetti, sfidarsi ai quarti di finale.
Chiudiamo con gli Europei di basket e con la Nazionale Italiana che conquista gli ottavi battendo la Spagna.