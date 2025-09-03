Milan, scoppia la grana Gimenez: dure accuse del padre al Ds Igli Tare

L’estate del Milan è stata un’altalena di colpi piazzati e altri sfumati, ma ora è scoppiata una grana che può minare la tranquillità dello spogliatoio. Al centro di tutto c’è Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato a Milanello per essere il punto di riferimento dell’attacco, si è trovato in una situazione confusa e in bilico fino all’ultimo giorno di mercato.

Le sue prime difficoltà nella gestione Conceiçao avevano già sollevato qualche dubbio, ma le dichiarazioni del direttore sportivo Igli Tare hanno gettato un’ombra definitiva sul suo futuro rossonero.

Durante un’intervista pre-partita su Sky Sport, prima del match tra Lecce e Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha sollevato un polverone. Ha parlato apertamente della situazione di Santiago Gimenez, lasciando intendere che il suo futuro al Milan fosse in bilico. (continua dopo la foto)

Nello specifico, Tare ha affermato: “Numericamente come siamo adesso penso che siamo completi, ma stiamo valutando un’alternativa con uno scambio che includa Gimenez. Se sia fattibile o meno, lo sapremo dopo la partita. Non sarebbe possibile tenere entrambi gli attaccanti, visto che giochiamo solo una partita a settimana“.

Il riferimento era a un possibile scambio con la Roma che avrebbe portato Artem Dovbyk a Milano. Il padre di Santiago, Christian Gimenez, ha rotto il silenzio e ha commentato la vicenda ai microfoni di ClaroSports, svelando un retroscena che ha dell’incredibile. “Abbiamo sentito molte voci, poi le stesse cose sono state dette dal direttore sportivo prima della partita e abbiamo iniziato a capire cosa stesse accadendo“, ha raccontato.

La possibilità di uno scambio con la Roma per Dovbyk era concreta, ma ciò che ha sorpreso di più è stata la mancanza di comunicazione. “Raramente un ds fa certe dichiarazioni. La possibilità di fare lo scambio c’è stata, ma Santi non è mai stato consultato“. Lunedì, poi, la svolta: “Le parti si sono incontrate, Tare, Furlani e Ibra – che ha avuto un ruolo importante in questo – hanno deciso che sarebbe restato”.

La decisione di tenere Gimenez è stata presa, ma la ferita, a giudicare dalle parole del padre, è ancora aperta. “Dopo aver sentito le parole del ds a Lecce però è stato difficile, perché non abbiamo avuto il tempo di capire cosa stesse realmente accadendo“, ha ribadito Christian. (continua dopo la foto)

Ora tocca a Santiago dimostrare il suo valore sul campo. Il padre è convinto che questa esperienza, pur negativa, possa essere una motivazione in più: “Tutto questo credo che alla fine servirà a tirare fuori la bestia che ha in lui, tutto dipenderà da lui perché è in un club che ama e in cui vuole restare. Farà una grande stagione“.

Il Milan chiede sempre il massimo, e Gimenez dovrà rispondere con i fatti, trasformando la delusione personale e le perplessità dell’ambiente in rabbia agonistica. Santiago vuole convincere Allegri per mostrare a tutti il suo talento. Ma è probabile che ci sarà un ulteriore confronto interno per chiarire i dissidi con Igli Tare.

