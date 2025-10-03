Le principali notizie sportive di oggi, 3 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo con la Nazionale italiana di calcio e con le ultime convocazioni del Ct Gattuso, tra le quali spiccano due novità assolute. Poi la Conference League, con la prima vittoria della Fiorentina firmata da Piccoli. Poi l’Europa League e la serata incredibile dell’Olimpico, dove la Roma ha fallito per ben tre volte un calcio di rigore. Passiamo quindi al tennis, con il posticipo a domani del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Poi ancora tennis e ancora Sinner, con le parole di Simone Vagnozzi sulla stagione del campione altoatesino. Chiudiamo con il basket e l’Olimpia Milano, fermata in Eurolega dal Partizan Belgrado.
Il TG di Sport.it del 3 ottobre 2025
Rocco Placanica 3 Ottobre 2025