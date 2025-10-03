Pioli dopo la vittoria in Europa: “Un successo che ci dà fiducia”

La Fiorentina ha conquistato la sua prima vittoria della stagione superando i cechi del Sigma in Conference League. Un successo che il tecnico Stefano Pioli ha accolto con soddisfazione:
“Vincere fa bene, era il nostro obiettivo. È stata una buona partita, ci siamo stati dentro con decisione, anche se con qualche errore. Abbiamo iniziato bene in Europa, ora pensiamo a riprenderci anche in campionato”, ha dichiarato a Sky.
La crescita di Piccoli
Pioli ha speso parole di incoraggiamento per Roberto Piccoli, autore del gol decisivo:
“Gli attaccanti crescono attraverso i gol. È importante che abbia segnato, ha lavorato bene e ci dà delle soluzioni importanti”.
Un gruppo compatto
Il tecnico ha poi sottolineato lo spirito dello spogliatoio, nonostante un avvio difficile in campionato:
“I risultati negativi si portano dietro tanti altri discorsi, ma noi non abbiamo mai avuto problemi di compattezza e unione. Questo è un gruppo unito e disponibile. Dobbiamo chiaramente alzare il livello perché in campionato siamo in ritardo, ma ci sono le qualità per fare un buon lavoro”.
Prossimi obiettivi
La Fiorentina archivia così la serata europea con fiducia e guarda già al campionato, dove sarà necessario invertire la rotta per tornare a competere ai livelli attesi da società e tifosi.
