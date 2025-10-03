x

Pioli dopo la vittoria in Europa: “Un successo che ci dà fiducia”

La Fiorentina ha conquistato la sua prima vittoria della stagione superando i cechi del Sigma in Conference League. Un successo che il tecnico Stefano Pioli ha accolto con soddisfazione:
“Vincere fa bene, era il nostro obiettivo. È stata una buona partita, ci siamo stati dentro con decisione, anche se con qualche errore. Abbiamo iniziato bene in Europa, ora pensiamo a riprenderci anche in campionato”, ha dichiarato a Sky.

La crescita di Piccoli

Pioli ha speso parole di incoraggiamento per Roberto Piccoli, autore del gol decisivo:
“Gli attaccanti crescono attraverso i gol. È importante che abbia segnato, ha lavorato bene e ci dà delle soluzioni importanti”.

Un gruppo compatto

Il tecnico ha poi sottolineato lo spirito dello spogliatoio, nonostante un avvio difficile in campionato:
“I risultati negativi si portano dietro tanti altri discorsi, ma noi non abbiamo mai avuto problemi di compattezza e unione. Questo è un gruppo unito e disponibile. Dobbiamo chiaramente alzare il livello perché in campionato siamo in ritardo, ma ci sono le qualità per fare un buon lavoro”.

FLORENCE, ITALY – OCTOBER 2: Roberto Piccoli of ACF Fiorentina in action during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD1 match between ACF Fiorentina and SK Sigma Olomouc at Stadio Artemio Franchi on October 2, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Prossimi obiettivi

La Fiorentina archivia così la serata europea con fiducia e guarda già al campionato, dove sarà necessario invertire la rotta per tornare a competere ai livelli attesi da società e tifosi.

