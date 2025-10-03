Fiorentina, per Pioli un po’ di respiro: prima firma di Piccoli, in Conference arrivano 3 punti

La Fiorentina comincia col piede giusto il proprio cammino in Conference League. Al Franchi i viola superano 2-0 il Sigma Olomouc, conquistando tre punti fondamentali per scacciare i fantasmi del campionato e restituire fiducia alla squadra di Stefano Pioli. Decidono il gol in di Piccoli al 27’ e il guizzo di Ndour al 95’, che chiude la sfida nel recupero. Nonostante la vittoria, però, la squadra è parsa convalescente e non ancora del tutto convincente.

Prima gioia europea per la Viola! 💜



Il successo arriva al termine di una gara più complicata di quanto dica il punteggio. I cechi partono meglio e mettono subito alla prova i riflessi di de Gea, che salva i suoi su Tkac. Poi la Fiorentina si scuote e passa: imbeccata perfetta di Ndour e destro vincente di Piccoli per l’1-0. L’ex Cagliari sfiora subito il raddoppio, mentre Ranieri centra la traversa e lo stesso Ndour va vicino al gol.

Nella seconda parte la squadra viola abbassa i ritmi e concede spazi. Dzeko fatica a incidere e perde un pallone sanguinoso da cui nasce l’occasione di Kostadinov, ancora disinnescata da un grande intervento di de Gea. Il Sigma Olomouc ci prova con generosità, ma la spinta ceca non produce risultati.

Al 95’, su una delle ultime ripartenze, Ndour inventa la magia che vale il 2-0 con uno splendido tiro da fuori area e mette al sicuro i primi tre punti della Fiorentina. Un successo prezioso che lancia la squadra di Pioli in un girone in cui i viola partono tra i favoriti insieme a Crystal Palace e Strasburgo.

La vittoria in Conference League regala ossigeno all’ambiente e a Pioli, che ora ha assoluto bisogno di punti per rilanciare i Viola in Serie A. La Fiorentina, pur tra qualche sofferenza, ha mostrato voglia e la capacità di colpire nei momenti decisivi. I viola ripartono dall’Europa, con l’obiettivo di trasformare la vittoria contro il Sigma Olomouc in una svolta anche per il campionato.

