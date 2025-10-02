Home | Incredibile a Roma: Dovbyk e Soule sbagliano 3 volte lo stesso rigore, il Lille ringrazia e vince

Serata amara per la Roma, sconfitta 1-0 dal Lille all’Olimpico in una gara condizionata da errori clamorosi e da un episodio che resterà nella memoria dei tifosi. Dopo appena sei minuti, una brutta palla persa da Tsimikas apre la strada a Correia, che serve Haraldsson per il gol del vantaggio della squadra francese.

3 RIGORI SBAGLIATI DALLA ROMA 😱❌



Incredibile il finale di Roma-Lille: l’arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano sugli sviluppi di un corner e assegna il calcio di rigore.



Dal dischetto va Dovbyk, che incrociando sbaglia trovando le mani di Özer. Esulta il… pic.twitter.com/JI5EDbO9vF — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) October 2, 2025

I giallorossi provano a reagire con conclusioni dalla distanza di Soulé, El Aynaoui e Pellegrini, senza però impensierire Ozer. La squadra di Gasperini sfiora il pareggio al 35’ con una quadrupla occasione nella stessa azione: Tsimikas due volte, Soulé e poi El Aynaoui si vedono negare la rete dal salvataggio miracoloso di Mandi sulla linea. Il primo tempo si chiude con i francesi avanti e con la Roma già costretta a inseguire.

Nella ripresa, nonostante i cambi con Rensch, Mancini ed El Shaarawy, è ancora il Lille a creare pericoli: Giroud sfiora l’assist vincente e poi si presenta davanti a Svilar, che lo ferma con una grande parata. La Roma spinge nel finale e al minuto 80 arriva l’occasione d’oro: il Var richiama l’arbitro per un fallo di mano di Mandi e concede il rigore ai giallorossi. (continua dopo la foto)

ROME, ITALY – MARCH 16: Artem Dovbyk of AS Roma during the Serie match between Roma and Cagliari at Stadio Olimpico on March 16, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Accade però l’imponderabile. Dovbyk calcia male e si fa parare il tiro da Ozer. L’arbitro fa ripetere per invasione d’area, ma l’ucraino fallisce ancora, con il portiere che parte avanti alla linea. Nuova ripetizione e questa volta sul dischetto si presenta Soulé: stesso epilogo, con Ozer che respinge anche il terzo tentativo. Un triplo errore dal dischetto mai visto, che gela lo stadio e compromette definitivamente la serata.

Nei minuti di recupero Koné sfiora il pari con un tiro da lontano, ma il risultato non cambia. Il Lille porta via tre punti pesantissimi da Roma, mentre la squadra di Gasperini resta a mani vuote dopo una partita incredibile per numero di occasioni sprecate.

L’assenza di rigoristi come Dybala, fermo ai box, e Pellegrini, uscito al 57’, è pesata come un macigno. Ma al di là delle giustificazioni, i giallorossi escono dall’Olimpico con una sconfitta che lascia tanti interrogativi e, soprattutto, un mare di rimpianti.

Leggi anche: