Juventus, nuova grana per Tudor che perde un altro difensore

Non c’è pace per Igor Tudor e per la Juventus, che già vivono un periodo poco fortunato. L’allenatore bianconero, in vista del big match con il Milan e delle prossime partite, perde uno dei difensori che aveva appena recuperato dopo un lungo stop.

Per #Cabal lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra #Juventus pic.twitter.com/cpLHQpyKAq — jFootball (@JFootbalnews) October 2, 2025

La sfortuna continua infatti ad accanirsi su Cabal. Dopo il lungo recupero in seguito all’infortunio crociato, il difensore colombiano ha riportato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa sei settimane. Lo ha comunicato ufficialmente la Juventus, dopo gli esami svolti al J|Medical.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Cabal sarà rivalutato tra due settimane, ma la tabella di marcia prevede un lavoro individuale con i preparatori e il rientro non prima della sosta di novembre. L’obiettivo fissato dallo staff medico è quello di riaverlo a disposizione per la gara contro la Fiorentina del 22 novembre.

Il difensore era appena rientrato in campo dopo mesi di stop e Tudor aveva deciso di dargli fiducia in Champions League, nella sfida contro il Villarreal. Dopo neanche un quarto d’ora di gioco, però, Cabal si è fermato improvvisamente, toccandosi la coscia e uscendo in lacrime accompagnato dallo staff sanitario. Gli esami successivi hanno confermato che il problema è serio.

La Juventus attenderà i nuovi controlli per stabilire con precisione i tempi di recupero. Le condizioni fisiche di Cabaldopo il lungo periodo di stop lo rendono particolarmente esposto a ricadute. Per Tudor si tratta di una perdita pesante, soprattutto in una fase della stagione con molte partite ravvicinate tra campionato e impegni europei.

