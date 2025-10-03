Sinner, slitta il debutto a Shanghai: sfiderà Altmaier sabato 4 ottobre

Il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai è stato posticipato di un giorno. Il tennista azzurro, campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno contro Novak Djokovic, avrebbe dovuto esordire venerdì 3 ottobre, ma gli organizzatori gli hanno concesso – così come all’americano Learner Tien – un giorno aggiuntivo di riposo.

Reduce dal successo all’ATP 500 di Pechino, dove ha battuto in finale proprio Tien conquistando il suo terzo titolo stagionale, Sinner inizierà il suo percorso direttamente dal secondo turno, affrontando il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del ranking. Il match è in programma sabato 4 ottobre alle 12.30 ora italiana.

👀👍 Jannik Sinner guarda e approva il grandissimo primo set giocato da David Goffin contro Ben Shelton!pic.twitter.com/JrMuEDrQRX — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 3, 2025

L’approccio al torneo

Nella conferenza stampa di presentazione, Sinner ha spiegato come stia gestendo il passaggio dalla capitale cinese alla metropoli di Shanghai:

“Mi sento bene. Qui rispetto a Pechino è più umido e più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente. Spero di poter mostrare un buon tennis. Le partite del primo turno non sono mai facili, quindi vediamo cosa succede. Sarà una sfida difficile confermarsi”.

Il campione altoatesino sa di dover difendere il titolo conquistato lo scorso anno, con il poco tempo a disposizione per recuperare dopo la vittoria di Pechino e la finale persa allo US Open contro Carlos Alcaraz.

Ranking e obiettivo primato

Attualmente numero 2 del mondo, Sinner ha la possibilità di tornare brevemente in vetta al ranking vincendo il torneo di Shanghai e confermandosi poi all’ATP 500 di Vienna, a cui è già iscritto.

Il rivale diretto Alcaraz, che lo ha superato in classifica, ha infatti rinunciato al Masters 1000 cinese, spiegando di aver bisogno di riposo e sollevando critiche sul calendario troppo fitto. Sul tema, Sinner ha preferito mantenere toni pacati:

“Non voglio criticare nulla. Ognuno la pensa in modo diverso. Il calendario è quello che è, e direi che possiamo sempre scegliere come giocatori”.

BEIJING, CHINA – OCTOBER 01: Jannik Sinner of Italy poses with his trophy during the medal ceremony after winning the Men’s Singles final match against Learner Tien of the United States on day 10 of 2025 China Open at National Tennis Center on October 01, 2025 in Beijing, China. (Photo by Yanshan Zhang/Getty Images)

La sfida con Altmaier

Sabato contro Altmaier sarà quindi il primo banco di prova per capire le condizioni fisiche e mentali del tennista italiano, chiamato a difendere punti pesanti e a confermare la sua leadership sul cemento asiatico.

Leggi anche: