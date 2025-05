Le notizie sportive principali di oggi nel TG di Sport.it. Iniziamo con la Serie A e la Juventus che si prepara allo scontro con il Bologna con una lunga lista di infortunati; Inter in apprensione per Lautaro, uscito per infortunio nella semifinale di Champions; in casa Milan tiene banco il futuro di Theo Hernandez. Quindi il tennis con i Masters 1000 di Madrid, dove Lorenzo Musetti si ferma in semifinale contro Jack Draper.