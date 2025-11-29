Il TG di Sport.it del 29 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 29 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dal sempre più brillante Como di Cesc Fabregas che dopo il successo contro il Sassuolo raggiunge Inter e Bologna al quarto posto in classifica; poi gli anticipi del sabato di Serie A, con gli occhi puntati su Juventus-Cagliari e Milan-Lazio. Infine la Formula 1 con la pole (e successiva vittoria) di Oscar Piastri nella sprint in Qatar.