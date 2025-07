Il TG di Sport.it del 29 luglio 2025

Dal calcio, con il calciomercato di Napoli, Roma, Inter e Juventus, alla ginnastica, con le ultime sulla condizioni di Bonicelli. Ecco le notizie sportive di oggi:

Il Napoli dice addio a Ndoye, diretto invece al Nottingham Forrest.

In casa Roma, invece, Gasperini chiede 4 nuovi rinforzi, mentre Dovbyk potrebbe lasciare i giallorossi dopo solo una stagione.

A Milano, sponda Inter, si attendono risvolti sull’operazione per Lookman, con Marotta che ha rilanciato offrendo 43 milioni più bonus all’Atalanta.

La Juventus intanto vede il mercato in stand by a causa di Douglas Luiz, Weah e Vlahovic, in uscita ma per adesso bloccati a Torino.

Chiudiamo con la ginnastica e con le condizioni di Bonicelli, che dopo l’intervento adesso è in condizioni stazionarie.