Il TG di Sport.it del 29 agosto 2025

Dal calcio al tennis. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:
In casa Juventus, Comolli conferma la permanenza di Vlahovic, lasciando però aperto un piccolo spiraglio.
Intanto, Jose Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce dopo la mancata qualificazione in Champions League.
In Serie A, questa sera comincia la seconda giornata di campionato, che verrà impegnate Sassuolo e Cremonese, due neopromosse, mentre il Milan cerca il riscatto a Lecce.
Chiudiamo con il tennis e con Flavio Cobolli che dopo 4 ore riesce a qualificarsi al terzo turno.