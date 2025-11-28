Il TG di Sport.it del 28 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 28 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dalle parole di Gasperini dopo la vittoria della Roma nell’ultimo turno di Champions; poi la Fiorentina che continua il suo periodo negativo, sconfitta in casa in Conference League e l’Inter sconfitta a Madrid, che mostra continue fragilità difensive. Passiamo poi al mercato, con la notizia che riguarda 6 società di serie A: cosa rischiano a gennaio. Quindi il Napoli, con una nuova emergenza infortuni, e la formula 1 con Leclerc che fa il punto su una stagione complicata per la Ferrari.