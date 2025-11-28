Napoli senza pace, un nuovo infortunio frena i piani di Antonio Conte

Anche se il Napoli viene da due vittorie convincenti e consecutive in campionato con l’Atalanta e in Champions contro il Qarabag, continua a non esserci pace per Antonio Conte. E i problemi ancora una vola hanno origine dall’infermeria.

🇮🇹🚨 Continua il calvario infortuni per il #Napoli, out Gutierrez e Gilmour!



🔎 Brutte notizie per Antonio #Conte, alla lunga lista di infortunati si aggiungono #Gilmour e #Gutierrez.

Le rispettive condizioni e tempi di recupero:



– Gilmour: il centrocampista scozzese alle prese… pic.twitter.com/nKE6gOwmwu — LaCasaDelloSport (@OfficialXCDS) November 27, 2025

Il tecnico degli azzurri deve infatti affrontare una nuova emergenza a centrocampo, con Billy Gilmour che sta valutando un possibile intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi con la pubalgia che lo tiene fuori dal primo di novembre. (continua dopo la foto)

Lo scozzese, arrivato dal Brighton nell’estate del 2024, aveva inizialmente tentato terapie conservative senza però ottenere risultati soddisfacenti. Per questo, nelle ultime ore, il giocatore è volato a Londra per un consulto specialistico. Risultato, Gilmour rischia di doversi operare.

In caso di intervento, i tempi di recupero sarebbero di almeno 45 giorni, con rientro previsto direttamente a gennaio; un’eventualità che lo costringerebbe a saltare la Supercoppa italiana e alcune partite in campionato.

Gilmour ha già accumulato 554 minuti giocati tra campionato e Champions, con un gol realizzato contro il Pisa. Il suo contributo sarebbe stato utile soprattutto in questo periodo, vista l’emergenza che attanaglia la mediana del Napoli.

Il centrocampo azzurro infatti deve fare i conti anche con le assenze prolungate di Kevin De Bruyne, fuori dal 25 ottobre per una lesione al bicipite femorale destro, con rientro previsto nel 2026, e di Frank Zambo Anguissa, fermo per una lesione al bicipite femorale sinistro, che non gli permetterà di tornare prima di un paio di mesi. (continua dopo la foto)

Conte ha ridisegnato la squadra, passando al modulo 3-4-3 per risparmiare un centrocampista. Contro Atalanta e Qarabag ha puntato su McTominay e Lobotka, con alternative limitate: Elmas, spesso impiegato come esterno alto o mezzala d’inserimento, e Antonio Vergara, che ha già giocato minuti in Champions.

L’allenatore dovrà fare di necessità virtù almeno fino a gennaio, quando si aprirà il mercato di riparazione e potrebbe arrivare un rinforzo immediatamente disponibile per tamponare l’emergenza.

Leggi anche: