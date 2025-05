Il TG di Sport.it del 28 maggio 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis! Ecco le più importanti notizie sportive di oggi:

In casa Napoli, futuro sorprendentemente in bilico per Conte. Dopo gli ultimi incontri con De Laurentiis si riaccende la possibilità di vedere Conte ancora sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

A Bergamo, invece, Gasperini lascia l’Atalanta. La Roma ha già un contratto triennale pronto con il tecnico, mentre i bergamaschi sondano nomi nuovi per la panchina.

In casa Juventus è tempo di rivoluzione. Chiellini prende potere come dirigente, mentre il ruolo di Giuntoli è sempre più in dubbio.

Passando al Tennis, Musetti continua a stupire al Roland Garros, superando in scioltezza Galan e facendo ben sperare.

Infine, in Formula 1, la Ferrari guarda con ottimismo al GP di Spagna dopo il podio di Leclerc a Monaco.