Il TG di Sport.it del 27 agosto 2025

Calcio, tennis e pallavolo. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:
In casa Juventus, si continua a lavorare in entrata, con l’interesse per Kolo Muani e Zhegrova, e in uscita, con il Nottingham Forest interessato a Savona.
Intanto il calcio italiano perde un grande campione; Florenzi, campione d’Italia con il Milan e Campione d’Europa con la Nazionale, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.
Il Milan, invece, perde una pedina importantissima con Leao che si infortuna e probabilmente salterà la prossima sfida di campionato. Ora Allegri dovrà trovare delle soluzioni tattiche, mentre sul mercato si cerca di arrivare a Rabiot.
Nel mondo del tennis, Sonego viene eliminato al primo turno degli US Open.
Chiudiamo con la pallavolo e con Daniele Lavia, schiacciatone di punta della Nazionale Italiana, ha subito un grave infortunio alla mano destra nel ritiro pre-mondiale.