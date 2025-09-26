Il TG di Sport.it del 26 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 26 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dal grave infortunio di Giovanni Leoni, giovane difensore italiano appena approdato in Premier League al Liverpool; poi la Juventus, con le possibili mosse di mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo. Poi il tennis con Jannik Sinner che ha brillato a Pechino ma resta ancora incerto per la Coppa Davis; poi ancora Jasmine Paolini e il suo straordinario stato forma.