Jasmine Paolini dominante a Pechino: netto successo all’esordio, chi incontrerà adesso

Il tennis femminile italiano sta vivendo uno dei momenti più luminosi della sua storia recente. Jasmine Paolini, protagonista assoluta del successo azzurro in Billie Jean King Cup, è reduce da settimane straordinarie culminate nella prima vittoria in carriera contro Jessica Pegula nella finale contro gli Stati Uniti. Un successo che unito a quello di Elisabetta Cocciaretto nel match d’esordio ha portato il trofeo in Italia.

#WTAPechino2025, #Paolini non si ferma più: facile vittoria con #Sevastova

Continua il periodo magico di Jasmine Paolini che si qualifica per il 3° turno del torneo di Pechino pic.twitter.com/YoRUse1Gz2 — I fatti nostri (@Infofatti) September 26, 2025

L’ottimo percorso in BJK e la vittoria sulla Pegula hanno trasmesso entusiasmo e consapevolezza alla 28enne toscana, che ha confermato nelle ultime settimane la sua posizione tra le dieci migliori tenniste del ranking Wta. Paolini è arrivata al China Open con la convinzione di poter competere con chiunque.

Sulla superficie veloce di Pechino, Paolini ha inaugurato il torneo Wta 500 con un successo netto sulla giocatrice lettone Anastasija Sevastova. La toscana si è imposta 6-1 6-3 al termine di un match dominato dal primo all’ultimo punto.

Nel primo set Jasmine ha imposto la sua superiorità, trovando spesso risposte profonde e vincenti e imponendo un ritmo insostenibile per la Sevastova, che non è riuscita a opporsi al dominio dell’azzurra, apparsa in gran forma, attenta e concentrata.

Nel secondo set la nostra campionessa ha mantenuto lucidità, annullando senza faticare troppo i tentativi di rimonta della sua avversaria. Questo successo conferma ancora una volta la crescita tecnica e mentale dell’azzurra, dopo un periodo di crisi seguito alla vittoria di Roma e dopo l’addio precoce al coach Marc Lopez, con il quale ha trascorso solo qualche mese.

Al secondo turno Paolini affronterà la statunitense Sofia Kenin, numero 27 del mondo, un banco di prova significativo per misurare la sua continuità contro una giocatrice esperta e abituata ai grandi palcoscenici. Con la spinta del recente trionfo in BJK Cup e una condizione fisica ottimale, Paolini arriva a questa sfida con le migliori sensazioni possibili e l’obiettivo di allungare la sua striscia positiva.

Leggi anche: