Il TG di Sport.it del 26 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 6 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e dalla Juventus che si appresta ad affrontare la Lazio dopo un periodo negativo ed avaro di gol; poi il Milan che si deve leccare le ferite dopo il pareggio casalingo con il Pisa. Poi Jannik Sinner ancora in una finale ATP, questa volta a Vienna, quindi la Formula 1 con la pole di Lando Norris in Messico, davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Infine la motoGP con il trionfo di Bagnaia nella sprint race in Malesia, che riscatta parzialmente un periodo nero.

