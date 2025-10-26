Le principali notizie sportive di oggi, 6 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e dalla Juventus che si appresta ad affrontare la Lazio dopo un periodo negativo ed avaro di gol; poi il Milan che si deve leccare le ferite dopo il pareggio casalingo con il Pisa. Poi Jannik Sinner ancora in una finale ATP, questa volta a Vienna, quindi la Formula 1 con la pole di Lando Norris in Messico, davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Infine la motoGP con il trionfo di Bagnaia nella sprint race in Malesia, che riscatta parzialmente un periodo nero.
Il TG di Sport.it del 26 ottobre 2025
Rocco Placanica 26 Ottobre 2025