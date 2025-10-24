Ottava semifinale stagionale per Jannik Sinner, che continua a stupire con una prova di forza e solidità impressionante. A Vienna, sotto il tetto della Wiener Stadthalle, l’azzurro ha superato Sasha Bublik con il punteggio di 6-4 6-4 in appena un’ora e 16 minuti di gioco, conquistando un posto tra i migliori quattro del torneo. Sabato affronterà l’australiano Alex de Minaur per un posto in finale.

Sinner 🤝 Vienna



It’s a 3rd semifinal in the Austrian capital for @janniksin as he defeats Bublik in straight sets ⏩️#ErsteBankOpen pic.twitter.com/nKHPstzAUP — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025

Una vittoria da dominatore

Sinner ha offerto una prestazione praticamente perfetta, dominando al servizio e concedendo pochissimo al suo avversario. L’altoatesino ha vinto il 93% dei punti con la prima palla (28 su 30) e l’80% con la seconda (12 su 15), numeri che testimoniano un rendimento al limite della perfezione. In risposta, ha messo pressione costante a Bublik, conquistando 27 punti e convertendo due delle otto palle break ottenute, una per set.

Numeri e continuità impressionanti

Con questo successo, Sinner centra la sesta vittoria consecutiva dopo il trionfo al Six Kings Slam, confermando uno stato di forma eccezionale. Il suo distacco da Carlos Alcaraz nella Race scende a 1140 punti, e la qualificazione alle ATP Finals è ormai una certezza matematica.

La sfida con de Minaur, prevista per sabato, rappresenta un nuovo banco di prova: l’australiano, giocatore rapido e combattivo, ha già affrontato Sinner più volte nel corso della stagione, ma l’azzurro parte ancora una volta con i favori del pronostico.

Italy’s Jannik Sinner returns the ball to Kazakhstan’s Alexander Bublik during their men’s quarter-final singles match at the ATP Vienna Open tennis tournament in Vienna, Austria, on October 24, 2025. (Photo by MAX SLOVENCIK / APA / AFP) / Austria OUT (Photo by MAX SLOVENCIK/APA/AFP via Getty Images)

Verso la finale di Vienna

Sinner arriva alla semifinale di Vienna con la consapevolezza e la maturità dei grandi campioni. L’obiettivo è ora chiaro: raggiungere la finale dell’Erste Bank Open e confermare la sua leadership nel circuito indoor. Con un servizio dominante e una solidità mentale sempre più evidente, l’azzurro continua a scrivere pagine importanti del tennis italiano e mondiale.

