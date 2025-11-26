Le principali notizie sportive di oggi, 26 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla Champions League e dalla Juventus, reduce dall’importante successo esterno con il Bodo Glimt. Poi la Nazionale di calcio italiana, con la doccia fredda dell’inserimento in quarta fascia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026. Poi il tennis, con la stagione esaltante di Jannik Sinner. Infine la Formula 1, con nuove notizie che riguardano Michael Schumacher a 12 anni dall’incidente che l’ha reso invalido per sempre.
Il TG di Sport.it del 26 novembre 2025
Rocco Placanica 26 Novembre 2025