Juventus, cosa serve per i playoff: gli scenari dopo la vittoria in Norvegia

La vittoria in casa del Bodo Glimt ha un peso specifico importante per la stagione europea della Juventus. Il gol di Jonathan David al 91′ all’Aspmyra Stadion ha cambiato l’orizzonte dei bianconeri nella classifica del maxi girone, riportando la squadra di Spalletti tra le formazioni che, se la Champions finisse oggi, sarebbero qualificate ai playoff.

Sabato la gara interna contro il #Cagliari e la #Juventus rischia di perdere un giorno di lavoro https://t.co/I6NXGDo6RS — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 26, 2025

Con 6 punti, la Juve occupa la 21ª posizione, con una differenza reti in equilibrio: 10 gol segnati e 10 subiti. Per farla scivolare fuori dalla Top 24 servirebbe un incastro quasi impossibile: dovrebbero vincere nello stesso turno il Psv a Liverpool, una tra Monaco e Pafos nello scontro diretto, il Bruges sul campo dello Sporting, e l’Eintracht contro l’Atalanta. (continua dopo la foto)

Nella scorsa edizione ne furono necessari 11 per raggiungere gli spareggi. Ecco perché la squadra di Spalletti vede ora davanti a sé due match ball per chiudere i giochi in anticipo. Servono due vittorie per stare tranquilli, e visto il livello delle avversarie da affrontare per la Juve l’obiettivo è a portata di mano.

Vincendo le prossime due gare casalinghe, contro il Pafos il 10 dicembre e contro il Benfica il 21 gennaio, i bianconeri salirebbero a quota 12 punti, praticamente certi di giocare i playoff o comunque con il destino nelle loro mani nella trasferta finale al “Louis II” contro il Monaco di Pogba. (continua dopo la foto)

E se arrivasse il bottino pieno fino a 15 punti? La scorsa stagione non bastarono per evitare gli spareggi, e la stessa situazione potrebbe ripetersi. Ma a quella quota Spalletti sarebbe comunque tranquillo: rientrare tra le migliori 16 con il vantaggio del ritorno in casa a febbraio sarebbe quasi garantito.

La vittoria “pesantissima” di Bodo, pur senza una prestazione brillante, ha quindi rimesso in ordine i conti europei della Juventus. Il gol di David a tempo scaduto, grazie a un’iniziativa del vero match winner della Juve, Yildiz, ha ribaltato un destino che altrimenti sarebbe stato molto complicato.

Leggi anche: