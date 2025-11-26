Home | Zirkzee-Roma, ci siamo quasi: ora l’affare è davvero possibile

La Roma si avvicina a Joshua Zirkzee mentre il Manchester United apre alla cessione. L’attaccante olandese, reduce da mesi complicati in Premier, è finito fuori dalle scelte del club inglese, che ha deciso di cederlo già a gennaio. Un’occasione d’oro per i giallorossi, che hanno bisogno di un terminale offensivo per rendere ancora più concreta la loro corsa scudetto.

La nuova offerta giallorossa è già sul tavolo e prevede un prestito con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione alla Champions League. Ora la palla passa al Manchester United, che però non sembra intenzionato a opporsi alla partenza del giocatore. E questo fa molta differenza. (continua dopo la foto)

La frattura tra Zirkzee e lo United è ormai totale. Contro l’Everton, nella gara che doveva rilanciarlo, l’olandese ha deluso ancora una volta, risultando tra i peggiori in campo nonostante i Toffees fossero rimasti in dieci dopo appena 13 minuti.

Le critiche non sono mancate: Michael Owen ha bocciato apertamente l’attaccante e anche la tifoseria dei Red Devils lo considera ormai fuori dal progetto tecnico. Più che una crisi di carattere tecnico, sembra che l’attaccante sia entrato in un tunnel in cui ormai non c’è più fiducia da parte dell’ambiente e lui non riesce a trovare la giusta collocazione.

Il destino, però, sembra disegnare un incrocio curioso: a seguirlo ora è proprio la Roma dei Friedkin, la stessa proprietà che guida l’Everton affrontato dallo United. L’ex Bologna ha dato il suo ok al ritorno in Serie A e guarda con favore alla prospettiva di lavorare con Gasperini, che lo aveva già cercato ai tempi dell’Atalanta. (continua dopo la foto)

Il ds Ricky Massara valuta gli ultimi dettagli dell’operazione e intanto studia anche un secondo profilo che domani sarà all’Olimpico. Si tratta di Franculino, centravanti del Midtjylland già arrivato a 19 gol stagionali. Il guineano, valutato 40 milioni e seguito anche dal Tottenham, rappresenta una possibile alternativa o un investimento aggiuntivo per l’attacco.

La Roma accelera, lo United apre alla cessione e Zirkzee è sempre più vicino a un ritorno in Italia. Una trattativa che prende quota e che potrebbe chiudersi presto, senza scarti di scena.

