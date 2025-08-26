Il TG di Sport.it del 26 agosto 2025

Dalla Premier League al calciomercato di Serie A. Ecco le notizie sportive di oggi:
In Premier League, Sandro Tonali si è infortunato alla spalla, generando preoccupazione sia per il Newcastle che per la Nazionale Italiana.
Passiamo alla Juventus che non molla Kolo Muani e rilancia con un’offerta che si aggira attorno ai 60 milioni complessivi, mentre il destino di Vlahovic è ancora tutto da decidere.
In casa Inter arrivano segnali positivi da tutti dopo il 5-0 di ieri contro il Torino.
Il Napoli è intanto vicinissimo a Hojlund del Manchester United.