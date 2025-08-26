Inter, segnali di svolta con Chivu: pressing, verticalità e nuove certezze

Nella vittoria contro il Torino sono arrivate le prime tracce del nuovo corso targato Cristian Chivu. Al di là del punteggio, l’Inter ha mostrato un’identità chiara: pressing alto, ricerca costante della verticalità, aggressività nei contrasti. Concetti subito assimilati dalla squadra e incarnati alla perfezione da Petar Sucic, che si è calato nel ruolo di mezz’ala servendo anche l’assist decisivo per Thuram.

Off the mark for the Nerazzurri 🇫🇷#InterTorino pic.twitter.com/w9OxPbMRPi — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 25, 2025

Lautaro e Thuram restano i leader offensivi, Bonny sorprende

Il debutto ha ribadito quanto siano imprescindibili Lautaro Martínez e Marcus Thuram. L’argentino ha aperto la sua stagione con un gol da rapace d’area, mentre il francese ha firmato una doppietta di forza e qualità. La coppia d’attacco si conferma il perno intorno al quale ruota tutto il sistema offensivo.

La serata ha offerto anche un primo lampo di Ange Yoan Bonny, entrato e subito protagonista con un gol e con una prestazione fatta di corsa e strappi in profondità. Una pedina che amplia le alternative a disposizione di Chivu, in attesa di valutare anche Francesco Pio Esposito.

MILAN, ITALY – AUGUST 25: Ange Yoan Bonny of FC Internazionale scores the goal during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Chivu frena gli entusiasmi: “Solo l’inizio”

Il tecnico rumeno ha elogiato l’approccio dei suoi, ma ha predicato calma: «Questa è solo la prima tappa di un percorso lungo». La prossima sfida contro l’Udinese offrirà altri test importanti, ma i segnali di sinergia tra squadra e allenatore sono già evidenti.

