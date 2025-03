Il TG di Sport.it del 25 marzo 2025

Ecco i temi caldi di questa giornata con il TG di Sport.it:

In casa Juventus, Igor Tudor si è già messo al lavoro per cercare di ricompattare l’ambiente bianconero, puntando con decisione all’obiettivo quarto posto, fondamentale per qualificarsi alla prossima Champions League. Il tecnico croato intende mettere al centro del suo progetto l’attaccante Dusan Vlahovic, sul quale la squadra farà affidamento per invertire la rotta e rilanciare la stagione.



Nel frattempo continuano a scottare alcune panchine di Serie A. Giovanni Galeone, grande amico di Massimiliano Allegri, ha smentito ufficialmente le voci riguardo a un presunto ritorno del tecnico livornese sulla panchina del Milan, confermando che al momento non ci sono stati contatti tra le parti. Prende invece quota l’ipotesi di Antonio Conte alla Juventus: l’allenatore pugliese sarebbe interessato a tornare a Torino per la prossima stagione, innescando così un potenziale clamoroso ritorno in bianconero.



Nel mondo del Tennis, Matteo Berrettini è pronto per la sfida agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove affronterà l’australiano Alex De Minaur. Il tennista romano cerca una vittoria fondamentale per proseguire il suo percorso e recuperare fiducia dopo un periodo altalenante.



In Formula 1, momento difficile per la Ferrari in questo inizio di stagione. Il team di Maranello affronta numerose difficoltà, sia tecniche che gestionali, e sta cercando disperatamente di ottimizzare le prestazioni della vettura per tornare competitivo nel minor tempo possibile.