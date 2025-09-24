Il TG di Sport.it del 24 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 24 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e da Fabio Capello che ha parlato della corsa scudetto. Poi il tennis con Jannik Sinner che torna protagonista a Pechino e fa un’importante rivelazione. Quindi la MotoGP che si prepara al GP del Giappone dove Marc Marquez potrebbe laurearsi campione del mondo per la nona volta. Infine la pallavolo, con la Nazionale italiana maschile di Fefè De Giorgi che domina il Belgio e si qualifica per le semifinali mondiali.