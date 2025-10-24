Il TG di Sport.it del 24 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 24 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con la serie A dove l’Inter si prepara alla sfida di vertice con il Napoli; restiamo nella massima serie per parlare di Milan-Como in Australia con le novità di giornata. Passiamo poi al calciomercato, con Inter e Milan interessate ad un importante rinforzo per le difese: l’ex Napoli Kim Min Jae. Torniamo poi sulle coppe europee, con la debacle casalinga della Roma in Europa League contro il Victoria Plzen. Passiamo poi al basket, con la sconfitta dell’Olimpia Milano in Eurolega contro il Valencia. Quindi la MotoGp con la prima sessione di prove in Malesia che ha visto primeggiare la Ducati Gresini ed una buona performance di Francesco Bagnaia. Chiudiamo con il ciclismo su pista e con la splendida medaglia delle Azzurre nell’inseguimento a squadre femminile.
Rocco Placanica 24 Ottobre 2025