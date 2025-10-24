Arriva subito una medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile. Le protagoniste del successo sono Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che hanno conquistato il titolo iridato nell’inseguimento a squadre femminile. Le azzurre hanno battuto in finale la Germania, campionessa uscente, con un tempo straordinario di 4’09″569, dominando la prova dall’inizio alla fine.

Arriva dal quartetto femminile la prima medaglia italiana ai mondiale di Santiago del Cile 🇮🇹#Santiago2025https://t.co/kxzEC1Cuwn pic.twitter.com/KSXSk3ARCV — CyclingTime (@Cyclingtimenews) October 24, 2025

Germania battuta, bronzo alla Gran Bretagna

La Germania si è dovuta accontentare dell’argento, mentre il bronzo è andato alla Gran Bretagna, che ha superato il Belgio nella finale per il terzo posto.

Per l’Italia, si tratta di una conferma ad altissimo livello internazionale, con una prestazione corale di grande compattezza e potenza.

Un successo che rinnova la tradizione azzurra

L’Italia femminile torna così sul gradino più alto del podio mondiale, a due anni di distanza dal trionfo del 2022 in Francia, quando la squadra — allora composta anche da Elisa Balsamo al posto di Venturelli — aveva conquistato la medaglia d’oro nella stessa specialità.

Un risultato che conferma la continuità e la solidità del movimento azzurro nel ciclismo su pista, capace di mantenersi ai vertici mondiali con una nuova generazione di atlete.

