x

x

Vai al contenuto

Il TG di Sport.it del 24 agosto 2025

Dalle ultime in casa Milan ai risultati di MotoGP e Volley femminile. Ecco le notizie di oggi:

Il Milan valuta lo scambio Salaemekers-Vlahovic mentre non sembrano arrivare i risultati sul campo, con i rossoneri che hanno perso l’esordio in campionato contro la Cremonese. Errori difensivi e poca organizzazione mostrano i limiti della squadra.

In MotoGP, Marc Marquez si conferma re della MotoGP vincendo per la settima volta consecutiva.

Chiudiamo con il Volley femminile e con le azzurre che battono Cuba.

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

CONTENUTO SPONSORIZZATO