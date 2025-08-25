Il TG di Sport.it del 24 agosto 2025

Dalle ultime in casa Milan ai risultati di MotoGP e Volley femminile. Ecco le notizie di oggi:
Il Milan valuta lo scambio Salaemekers-Vlahovic mentre non sembrano arrivare i risultati sul campo, con i rossoneri che hanno perso l’esordio in campionato contro la Cremonese. Errori difensivi e poca organizzazione mostrano i limiti della squadra.
In MotoGP, Marc Marquez si conferma re della MotoGP vincendo per la settima volta consecutiva.
Chiudiamo con il Volley femminile e con le azzurre che battono Cuba.