Il TG di Sport.it del 23 maggio 2025

Finisce il campionato, comincia il Roland Garros, continuano i playoff di basket e si scaldano i motori a Monaco: ecco le più importanti notizie sportive di giornata!

A Napoli, la città è pronta a festeggiare ma Antonio Conte esige calma e affida un messaggio carico d’orgoglio ai tifosi.

In casa Inter, invece, sarà una sfida delicata a Como. Bisogna vincere e onorare il campionato, e sperare in sorprese da Napoli.

Nel Tennis, comincia il Roland Garros. Jannik Sinner avrà il percorso più difficile mentre Musetti può sperare in un buon torneo. Intanto Berrettini annuncia che non potrà partecipare causa infortunio.

Passiamo al basket, con i Playoff di LBA; Trapani vola in semifinale dopo aver chiuso la serie con Reggio Emilia. Milano e Brescia mettono la freccia rispettivamente contro Trento e Trieste.

Infine, in Formula 1, Leclerc a Monaco non nasconde il pessimismo sulla Ferrari, ammettendo che sarà difficile se non impossibile replicare il successo dello scorso anno.