Home | LBA, play-off scudetto: Trapani vola, in due al match point

LBA, i playoff scudetto entrano nel vivo e ci sono i primi scatti decisivi. Sul parquet va in scena il basket delle grandi occasioni: quello che accende i palazzetti, fa tremare le panchine e consacra i protagonisti. Il verdetto numero uno è servito: Trapani vola in semifinale, mentre Milano e Brescia mettono la freccia. E il weekend promette scintille.

il tabellone dei playoff LBA: Trapani prima semifinalistahttps://t.co/vSRWqymOJP — Bolognabasket (@bolognabasket) May 23, 2025

REGGIO EMILIA–TRAPANI 83–90

È Trapani la prima semifinalista dei playoff della Serie A di basket. La Shark chiude 3-0 la serie con Reggio Emilia vincendo 90-83 gara 3 al PalaBigi grazie a una gran prova di squadra e a un super secondo tempo di Galloway.

Il tema della partita è chiaro dall’inizio: ritmo alto, tanti tiri da 3 e giocate ad alta intensità. Reggio Emilia, con le spalle al muro, prova a scappare nel primo tempo con Winston, ma Notae tiene Trapani in scia prima della tripla di Yeboah allo scadere del primo tempo (46-44).

La ripresa si apre in modo spumeggiante: Galloway realizza 12 punti nel solo terzo quarto, ma dall’altra parte un super Barford risponde colpo su colpo (chiude con 24 punti e 6/9 da 3). La sfida resta in equilibrio fino al 30’, poi Trapani accelera sfruttando meglio l’area e dominando a rimbalzo offensivo (14-8). La squadra di Repesa attende ora la vincente di Brescia-Trieste. Reggio Emilia esce tra gli applausi del PalaBigi. (continua dopo la foto)

MILANO–TRENTO 107–79

L’Olimpia sale sul 2-1 nella serie e lo fa in modo travolgente. Milano schianta Trento sfruttando percentuali irreali al tiro: 20/29 da due, 20/34 da tre. Fin dal primo quarto, la squadra di Messina trova ritmo e fluidità, con LeDay ispirato e un impatto importante di Shields e Ricci. Trento tiene botta solo in attacco (13/27 al 20’), ma in difesa è un colabrodo e Milano scappa sul 56-47 all’intervallo.

Nel terzo periodo, la partita cambia volto: l’EA7 vince il parziale 27-11, scava un solco di 25 punti e chiude di fatto la contesa. Gli ultimi 10’ sono pura gestione. Piove sul bagnato per l’Aquila: si fa male anche Badalau, dopo gli infortuni di Zukauskas e Pecchia. Non bastano i 24 punti di Lamb a Galbiati. (continua dopo la foto)

TRIESTE–BRESCIA 70–80

Germani conquista il match point, e sabato al PalaTrieste potrà provare a chiudere. Dopo un primo tempo complicato, Brescia ribalta tutto grazie a Ndour e Rivers, veri trascinatori. Trieste parte fortissimo: 6/13 da tre all’intervallo, +18 nel secondo quarto e 41-29 a metà gara. Ma nel terzo periodo Brescia cambia marcia. Rivers segna dall’arco, Burnell firma il sorpasso (49-50) e l’ingranaggio di Trieste si inceppa.

Brescia allunga sul +14 con una tripla di Della Valle, mentre Ndour sfiora la doppia doppia (17 punti e 9 rimbalzi). Trieste segna appena 29 punti nel secondo tempo, e chiude in apnea. Brown espulso, percentuali a picco. Peppe Poeta può sorridere: la solidità difensiva è tornata nel momento giusto.

Leggi anche: