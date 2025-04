Il TG di Sport.it del 23 aprile 2025

Tutti gli aggiornamenti odierni nel mondo dello sport, solo con il TG di Sport.it.

Iniziamo dal Napoli. La squadra di Antonio Conte perde David Neres per una lesione al soleo della gamba sinistra. L’infortunio del brasiliano rischia di tenerlo lontano dai campi fino alla fine della stagione: un duro colpo per i partenopei in una fase cruciale del campionato.

Si scalda l’atmosfera in vista del derby di Coppa Italia. Inter e Milan si affronteranno in una semifinale ad altissima tensione che potrebbe indirizzare la stagione di entrambe. I rossoneri puntano forte sulla Coppa per garantirsi l’accesso all’Europa League, mentre i nerazzurri, pur concentrati sullo Scudetto, non vogliono fermarsi e cercano di mantenere alta la motivazione anche in coppa.

Dal tennis arriva un sorriso italiano: Federico Cinà conquista il secondo turno al Mutua Madrid Open battendo Coleman Wong. Una prova di carattere per il giovane azzurro, che continua a far parlare di sé.

Sempre dal circuito, parole di sostegno per Jannik Sinner. Il britannico Jack Draper ha elogiato l’amico italiano, sottolineandone i valori dentro e fuori dal campo. Intanto Sinner si prepara al grande ritorno agli Internazionali di Roma, dove proverà a riconquistare il pubblico e la forma migliore.

Chiudiamo con la MotoGP. Pecco Bagnaia arriva a Jerez con la voglia di riscattarsi dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Ma dovrà fare i conti con un Marc Marquez in grande forma, pronto a mettergli pressione in ogni curva.