x

x

Vai al contenuto

Il TG di Sport.it del 23 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 23 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con la Serie A che torna protagonista dopo 3 mesi: si parte con Sassuolo-Napoli. Restiamo poi nel mondo del calcio per la scomparsa di Sidio Corradi, bandiera del Genoa. Passiamo poi al calciomercato per parlarvi del Napoli a caccia del sostituto di Lukaku, quindi chiudiamo con la MotoGP con Marc Marquez che conquista la sua prima pole in Ungheria.

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

CONTENUTO SPONSORIZZATO