Le principali notizie sportive di oggi, 23 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con la Serie A che torna protagonista dopo 3 mesi: si parte con Sassuolo-Napoli. Restiamo poi nel mondo del calcio per la scomparsa di Sidio Corradi, bandiera del Genoa. Passiamo poi al calciomercato per parlarvi del Napoli a caccia del sostituto di Lukaku, quindi chiudiamo con la MotoGP con Marc Marquez che conquista la sua prima pole in Ungheria.
Il TG di Sport.it del 23 agosto 2025
Rocco Placanica 23 Agosto 2025