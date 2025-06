Il TG di Sport.it del 20 giugno 2025

Calcio, tennis, basket e vela; ecco le notizie sportive di oggi:

Partiamo dalla Juventus, con la situazione con Vlahovic che si fa sempre più tesa. L’attaccante serbo resiste al pressing della società che vorrebbe venderlo prima della scadenza del contratto.

In casa Inter, invece, il futuro di Calhanoglu è ancora incerto, con i nerazzurri che non vogliono scendere sotto i 35 milioni per il cartellino del giocatore turco.

Nel mondo Tennis sorprende l’eliminazione di Jannik Sinner ad Halle contro Bublik. Il numero 1 del mondo si è detto deluso ma concentrato in vista di Wimbledon.

Passiamo al basket e all’NBA, con la decisiva Gara 7 di Oklahoma city che si avvicina.

Chiudiamo con la vela: annunciato Burling, vincitore delle ultime 3 America’s Cup, in Luna Rossa come timoniere.