America’s Cup, colpo da maestri di Luna Rossa: ora il sogno diventa realtà

America’s Cup, Luna Rossa cala l’asso più prezioso per la prossima edizione di Napoli: Peter Burling, fuoriclasse neozelandese e dominatore delle ultime tre edizioni della Coppa, sarà il nuovo timoniere del team italiano. Un vero trasferimento da copertina, paragonato dagli addetti ai lavori all’arrivo di Messi in una squadra italiana qualche anno fa.

Il colpo di mercato è stato annunciato ufficialmente da Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, e confermato da Max Sirena, skipper e team director. Sirena ha svelato che i contatti con Burling, ex compagno ai tempi di Team New Zealand, andavano avanti da mesi, nonostante qualche incognita sul regolamento che limita l’ingaggio di campioni stranieri. (continua dopo la foto)

Ostacoli superati con tatto e rispetto reciproco: “Peter entra ufficialmente a far parte di Luna Rossa e contribuirà in prima linea alla sfida italiana”, ha spiegato il team in una nota. Classe cristallina e palmarès da leggenda: Burling ha vinto l’America’s Cup nel 2017, difendendola con successo nel 2021 e nel 2024.

Alle spalle anche tre medaglie olimpiche: oro a Rio 2016, argento a Londra 2012 e Tokyo 2021. E anche sei titoli mondiali nella classe 49er. Ora è pronto a mettere la sua firma anche sulla storia di Luna Rossa: “Sono orgoglioso di unirmi a questo team iconico”, ha commentato, “ho sempre ammirato l’innovazione e la determinazione che Luna Rossa porta in Coppa America. È un onore farne parte e dare il massimo per conquistare la prima Coppa per l’Italia”.

Fiducioso e visibilmente soddisfatto Max Sirena, che incassa così il primo grande rinforzo per la campagna 2027: “Accogliamo Peter a braccia aperte. Lo abbiamo affrontato da avversario e abbiamo imparato ad apprezzarne talento, correttezza e sportività”. (continua dopo la foto)

“Il suo ruolo preciso è ancora da definire, ma farà parte del sailing team, rinforzerà la leadership e contribuirà anche ad altre aree dello sviluppo. Con la sua energia e la sua esperienza sono certo che spingerà tutto il gruppo a dare ancora di più”.

Con Burling al timone, Luna Rossa non nasconde più l’ambizione: vincere finalmente la Coppa America e riportarla in Italia. Un sogno che, con questo fuoriclasse a bordo, sembra più vicino che mai.

Leggi anche: