L’Italia al centro del Mondo: America’s Cup, il clamoroso annuncio che fa felice Napoli

Per la prima volta nella storia, l’Italia ospiterà l’America’s Cup, la più antica e prestigiosa regata velica al mondo. A tenere alta la bandiera tricolore sarà Napoli, che nel 2027 diventerà teatro della 38ª edizione della competizione, grazie a un accordo siglato tra il governo italiano e il defender neozelandese di Team New Zealand.

L'America's Cup 2027 si svolgerà a Napoli. Per la prima volta nella storia, la competizione velica approda in Italia.

Le regate si svolgeranno tra la primavera e l’estate, nel tratto di mare che si apre davanti a Castel dell’Ovo, con lo sfondo scenografico del Vesuvio. Sarà il momento chiave per Luna Rossa, chiamata a completare il suo percorso verso la gloria. Il nostro team cercherà di sottrarre ai neozelandesi l’ambitissima “brocca d’argento” correndo in acque amiche e con il calore del pubblico partenopeo.

Dopo il forfait neozelandese alla difesa in patria – come già accaduto a Barcellona nel 2024 – Napoli ha superato la concorrenza di città come Cagliari e Atene. L’investimento non è solo sportivo: si punta a un vero rilancio urbano, in particolare nella zona di Bagnoli, dove sorgeranno le basi dei team internazionali.

Un’occasione che profuma di rivincita: Napoli era già in corsa nel 2007, ma allora fu Valencia a spuntarla. La città partenopea ha comunque ospitato le World Series nel 2012 e 2013, preludio di un sogno che ora diventa realtà.

Non ha nascosto l’entusiasmo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “La scelta di Napoli rafforza il rinnovato protagonismo del Sud, che ha mostrato una crescita superiore alla media nazionale”. E ha aggiunto: “L’Italia è il mare. È parte della nostra identità, della nostra storia e della nostra economia. Accogliere la Coppa America è una sfida che ci onora, e che affronteremo con orgoglio“.

Anche il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha sottolineato il valore dell’accordo: “Una straordinaria opportunità per promuovere lo sport, valorizzare il territorio, attrarre turismo e investimenti. Studieremo progetti dedicati anche alla tutela del mare e dell’ambiente”.

La Coppa America 2027 promette di trasformare Napoli in un palcoscenico mondiale. E questa volta non sarà solo spettacolo sportivo: sarà orgoglio nazionale, volano di sviluppo, progetto strategico. Il mare di Napoli, da sempre teatro di storie e leggende, si prepara a scriverne una nuova. E sarà la sfida delle sfide.

La valorizzazione dell’area di Bagnoli rappresenta un punto importante del progetto, che avrà comunque una forte valenza sportiva. L’Italia sarà al centro dell’attenzione in tutto il mondo, e i napoletani potranno assistere a uno spettacolo unico ed entusiasmante, con le vele che si sfideranno e sfrecceranno fra le onde del Golfo. Un successo straordinario che inorgoglisce tutto il Paese.

