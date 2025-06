America’s Cup, Luna Rossa e Alfa Romeo: alleanza tricolore per conquistare Napoli 2027

Luna Rossa Prada Pirelli punta al bersaglio grosso per l’America’s Cup del 2027, in programma a Napoli, e lo fa stringendo una partnership strategica con Alfa Romeo, uno dei marchi simbolo dell’eccellenza italiana. La sfida, stavolta, sarà in casa e il team tricolore non vuole lasciare nulla al caso.

A rafforzare il progetto sarà il contributo del brand automobilistico, che non si limiterà al ruolo di sponsor ma condividerà anche il proprio know-how tecnologico. Secondo la nota congiunta, i due team lavoreranno fianco a fianco su ambiti fondamentali come l’impiego di materiali avanzati, la gestione delle prestazioni e l’analisi dei dati.

Si tratta di temi centrali tanto nella vela quanto nell’automobilismo ad alte prestazioni, in cui entrambi hanno maturato una lunga esperienza e che ora verranno messi a sistema in vista della prossima, delicatissima, campagna di regate.

“C’è un’affinità naturale tra Luna Rossa e Alfa Romeo”, ha dichiarato Max Sirena, team director del consorzio velico italiano. “Radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e una costante ricerca dell’eccellenza. Condividiamo persino il colore distintivo: il rosso. La nostra partnership è radicata in valori comuni e il suo valore è in continua crescita”.

Luna Rossa e Alfa Romeo, una sinergia tutta italiana

Sulla stessa linea il commento di Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo: “Non c’è partner migliore di Luna Rossa. Un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà. Passione per lo sport, spinta all’eccellenza, senso di appartenenza e soprattutto… parla italiano. Proprio come Alfa Romeo”.

L’obiettivo comune è di presentarsi nel Golfo di Napoli con una barca competitiva, frutto di una sinergia tutta italiana. Perché nel 2027 non ci sarà una regata qualsiasi: per la prima volta, Luna Rossa giocherà l’America’s Cup in casa, e non vuole lasciarsela sfuggire.

