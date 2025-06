Inter, il “nodo Calhanoglu” agita i nerazzurri: chi al suo posto se parte

L’Inter si prepara a dare l’assalto alla prossima stagione e ad affrontare un mercato che si annuncia più complicato del previsto. Tra giocatori in bilico, bilancio da tenere sempre d’occhio e colpi mirati, la dirigenza nerazzurra deve ora gestire anche un caso che rischia di turbare la serenità di Chivu: quello di Hakan Calhanoglu.

Il Galatasaray spinge per riportare a Istanbul il suo figlio calcistico più illustre. Il presidente del club turco, Dursun Ozbek, ha ammesso i contatti: “Hakan è la luce dei nostri occhi. Ho parlato con lui al telefono, ma non è stato un colloquio di mercato”.

Dichiarazioni di facciata, perché dietro le quinte il Gala prepara un’offerta importante: 10 milioni netti a stagione per il regista turco, che a Milano ha un contratto fino al 2027. Secondo la Gazzetta dello Sport, i turchi sarebbero pronti a mettere sul tavolo 20 milioni per il cartellino. (continua dopo la foto)

Troppo poco per l’Inter, che non intende sedersi a discutere per meno di 35-40 milioni. A complicare tutto è il silenzio di Calhanoglu: nessuna smentita, nessuna conferma, nessun segnale al club. E, soprattutto, nessuna offerta formale arrivata sulla scrivania di Piero Ausilio. Una situazione che inizia a infastidire parecchio i vertici nerazzurri.

La situazione lascia l’Inter in una zona grigia: Calhanoglu potrebbe anche partire, e sarebbe troppo rischioso non cautelarsi. Così in viale della Liberazione si lavora su più fronti. Il nome in cima alla lista è quello di Nicolò Rovella, reduce da un’ottima stagione alla Lazio. Un profilo giovane, dinamico, capace di dare ordine in mezzo al campo.

L’altro nome caldo è quello di Adrián Bernabé, talento cresciuto nel vivaio del Barcellona e ora faro del Parma. L’Inter lo segue da tempo e potrebbe portarlo a Milano anche a prescindere dal futuro di Calhanoglu, per sostituire Asllani, destinato a una cessione o a un prestito per giocare di più. (continua dopo la foto)

Ma secondo fonti interne alla società, Cristian Chivu avrebbe un altro sogno. Il nuovo Mister nerazzurro non si metterebbe di traverso se arrivasse un’offerta congrua per il suo regista, perché – almeno così dicono i rumors, in quel ruolo vorrebbe un giocatore con caratteristiche diverse: e il nome in cima alla lista è quello di Ederson. Non semplice, ma suggestivo.

Ora la palla passa a Calhanoglu: i tifosi aspettano una parola netta dal turco, la società pure. Lo scorso anno, quando circolavano voci sul Bayern Monaco, Calha mise subito a tacere tutto. Stavolta regna l’incertezza. E in un mercato già pieno di incastri, l’Inter non può permettersi di rimanere nel limbo troppo a lungo.

