Le principali notizie sportive di oggi, 19 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dal momento delicato del Napoli e poi dal successo dell’Inter all’Olimpico contro la Roma. Quindi la Juventus e il rinnovo di Yildiz. Poi Jannik Sinner e il successo nel Six Kings Slam contro Alcaraz. Passiamo poi alla Formula1 con la pole di Verstappen nella sprint race del GP Usa e a Indianapolis, con la storica vittoria di Valentino Rossi al volante della Bmw. Infine la motoGp, con l’ennesima giornataccia stagionale per Francesco Bagnaia, in Australia.
Il TG di Sport.it del 19 ottobre 2025
Rocco Placanica 19 Ottobre 2025