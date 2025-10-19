Il TG di Sport.it del 19 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 19 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dal momento delicato del Napoli e poi dal successo dell’Inter all’Olimpico contro la Roma. Quindi la Juventus e il rinnovo di Yildiz. Poi Jannik Sinner e il successo nel Six Kings Slam contro Alcaraz. Passiamo poi alla Formula1 con la pole di Verstappen nella sprint race del GP Usa e a Indianapolis, con la storica vittoria di Valentino Rossi al volante della Bmw. Infine la motoGp, con l’ennesima giornataccia stagionale per Francesco Bagnaia, in Australia.